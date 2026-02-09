Presidente do parlamento açoriano felicita Seguro e diz esperar cooperação

O presidente do parlamento regional dos Açores, Luís Garcia, felicitou hoje António José Seguro pela eleição como Presidente da República e manifestou a sua expectativa de uma relação institucional pautada pela "cooperação, lealdade e respeito mútuo".

"O papel do Presidente da República é determinante na promoção da unidade nacional e no respeito pela autonomia política e administrativa dos Açores, consagrada constitucionalmente", afirma o presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA), que manifesta a sua "expectativa de uma relação institucional pautada pela cooperação, lealdade e respeito mútuo".

Segundo uma nota de imprensa, "enaltecendo o compromisso assumido pelo Presidente eleito com a coesão nacional, a independência do exercício do cargo e a defesa do interesse público", Luís Garcia sublinha a importância destes valores para "o fortalecimento da democracia e para o aprofundamento do diálogo institucional entre os órgãos de soberania e as Regiões Autónomas".

O presidente da ALRAA também salienta a "elevada participação democrática e a clara expressão da vontade dos portugueses nas eleições presidenciais" e afirma que a eleição de António José Seguro "representa um momento relevante da nossa vida democrática e a confiança dos cidadãos nas instituições".

Luís Garcia deseja a António José Seguro os "maiores sucessos" no exercício do mandato presidencial, "em benefício de Portugal, dos Açores e de todos os portugueses".

António José Seguro foi eleito domingo Presidente da República com dois terços dos votos expressos, com cerca de 3,48 milhões, quando faltam apurar 20 freguesias, de oito municípios.

André Ventura obteve mais de 1,7 milhões de votos.

O Presidente da República eleito alcançou uma percentagem próxima dos 67%, enquanto o líder do Chega superou os 33%.

A tomada de posse do novo chefe de Estado realiza-se a 09 de março.