Bina Pereira destaca milhares de empregos criados em instituições sociais da Madeira

A segunda intervenção na sessão plenária desta quinta-feira esteve a cargo de Bina Pereira (PSD), que abordou os resultados do investimento que o Governo Regional faz no apoio às instituições da economia social (IPSS, casas do povo, misericórdias, associações e fundações), designadamente em termos de criação de emprego e resposta às necessidades da população.

A deputada social-democrata referiu que “todos os anos são investidos dezenas de milhões de euros no sector social da Madeira” e que “centenas de entidades espalhadas por toda a Região garantem respostas sociais a milhares de madeirenses, todos os dias, onde o Estado, sozinho, não conseguiria chegar com a mesma proximidade, eficácia e humanidade”. Tal investimento “permite manter milhares de postos de trabalho directos e indirectos, estáveis e não deslocalizáveis, muitos deles ocupados por mulheres e jovens, e assegura respostas essenciais nas áreas da infância, envelhecimento, deficiência, saúde, inclusão e acção comunitária".

Bina Pereira lembrou que no Orçamento da Região para 2026 há “um reforço do investimento social, na modernização das entidades e na inovação social, integrando a economia social e solidária numa estratégia mais ampla de crescimento sustentável”. “Enquanto este Governo toma decisões, investe e responde às pessoas, outros limitam-se a explorar dificuldades e a instrumentalizar a solidariedade para fazer a sua política. Mas solidariedade não é palco. Não é slogan. Não é aproveitamento político. Solidariedade é trabalho sério, é compromisso permanente, é responsabilidade assumida. A Madeira continuará a ser uma referência nacional na economia social e solidária porque tem um Governo Regional do PSD que sabe o que faz, que governa com equilíbrio, visão estratégica e coragem política”, concluiu a mesma deputada.