Benfica procura retirar dividendos de jornada com clássico

O Benfica procura hoje, diante do Alverca, retirar dividendos da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, face ao clássico entre FC Porto e Sporting, os dois primeiros, que fecham a ronda na segunda-feira.

Uma semana após o empate em Tondela (0-0), os 'encarnados' tentam reduzir, ainda que à condição, as diferenças para o líder FC Porto e para o 'vice' Sporting, que têm mais nove e cinco pontos, respetivamente.

No Estádio da Luz, a partir das 20:30, a formação comandada por José Mourinho, agora a única invicta na competição, face à derrota dos 'dragões' com o Casa Pia na ronda anterior, terá pela frente um Alverca que não vence fora de casa desde novembro e que ocupa a 10.ª posição.

Antes, o Sporting de Braga joga com o Rio Ave no seu reduto (18:00), sendo que os minhotos vão tentar o quarto triunfo seguido na prova, que lhes permita manter o quarto lugar, entretanto ocupado pelo Gil Vicente na sequência da vitória diante do Moreirense, no sábado.

No primeiro encontro do dia, o Nacional recebe o Casa Pia (15:30), com ambas as equipas separadas por dois pontos.

A 21.ª jornada encerra na segunda-feira, com o clássico agendado para o Estádio do Dragão (20:45), já depois de o Famalicão ser anfitrião do AVS, último classificado da competição.

Programa da 21.ª jornada:

- Sábado, 07 fev:

Moreirense - Gil Vicente, 1-2

Estrela da Amadora - Santa Clara, 1-0

Estoril Praia -- Tondela, 2-2

Arouca - Vitória de Guimarães, 3-2

- Domingo, 08 fev:

Nacional - Casa Pia, 15:30

Sporting de Braga - Rio Ave, 18:00

Benfica - Alverca, 20:30

- Segunda-feira, 09 fev:

Famalicão -- AVS, 18:45

FC Porto -- Sporting, 20:45