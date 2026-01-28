Vice-ministro-chefe indiano morre após queda de avião particular em que seguia

Um avião particular que transportava o vice-ministro-chefe indiano, Ajit Pawar, caiu hoje em campo aberto no oeste da Índia, matando todas as cinco pessoas a bordo, informaram as autoridades aeronáuticas indianas.

A aeronave voava da capital financeira da Índia, Mumbai, com destino à cidade natal de Pawar, Baramati, quando fez uma aterragem forçada e se incendiou, a cerca de 254 quilómetros de Mumbai. A causa do acidente não foi revelada.

Pawar, 66 anos, era vice-ministro-chefe do estado de Maharashtra, no oeste da Índia e viajava para Baramati para fazer campanha no âmbito de uma eleição local, quando o avião desapareceu dos radares.

Dois dos assessores e dois membros da tripulação a bordo do Learjet 45 de tamanho médio também morreram, informou a direção-geral da aviação civil indiana num comunicado.

Pawar era uma figura importante na política estadual e atuava como o segundo mais alto funcionário eleito em Maharashtra, integrando a coligação no Governo do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, naquele estado. O político era particularmente influente na região e conhecido pela capacidade de mobilizar eleitores rurais num estado produtor de açúcar.

Narenda Modi já expressou condolências, considerando Pawar um servidor público comprometido.

"A sua compreensão das questões administrativas e a sua paixão por empoderar os pobres e oprimidos também eram notáveis", disse Modi numa publicação na rede social X.

"A sua morte prematura é muito chocante e triste. Condolências à sua família e aos seus inúmeros admiradores", acrescentou.