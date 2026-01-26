Sete mortos em queda de avião particular nos EUA durante tempestade de neve

Pelo menos sete pessoas morreram e uma ficou ferida na queda de um avião particular durante uma tempestade de neve no Aeroporto Internacional de Bangor, no Maine, anunciou hoje a Administração Federal de Aviação.

O aparelho, um Bombardier Challenger 600, que transportava oito pessoas, caiu durante a descolagem, enquanto grande parte do país enfrentava uma forte tempestade de inverno.

O aeroporto, situado a cerca de 320 quilómetros a norte de Boston, foi fechado após o acidente.

A queda de neve era intensa no momento da descolagem, indicou a agência de notícias norte-americana Associated Press (AP).

O jato particular estava registado na morada de um escritório de advogados sediado em Houston, no Texas, e um dos sócios fundadores do escritório está listado como agente registado da empresa proprietária do avião.

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla inglesa) e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) estão agora a investigar as causas do acidente.

O NTSB disse que as informações preliminares mostram que o avião caiu após a descolagem e que se incendiou após a queda.

O diretor do aeroporto, Jose Saavedra, recusou-se a comentar detalhes sobre o acidente, afirmando em conferência de imprensa "aguardar orientações e apoio dos parceiros federais".