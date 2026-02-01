Governo vai apoiar reconstrução de casas até 10.000 euros sem necessidade de documentação

O Governo vai apoiar a reconstrução de habitação própria e permanente em intervenções até 10.000 euros "sem necessidade de documentação" para os casos em que não haja cobertura de seguro, anunciou hoje o primeiro-ministro.

O mesmo montante estará disponível para situações relacionadas com agricultura e floresta exatamente no mesmo montante.

Luís Montenegro falava no final da reunião extraordinária do Conselho de Ministros, que durou cerca de três horas e decorreu na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento (Lisboa).

De acordo com o primeiro-ministro, esses apoios para a reconstrução de casas serão acompanhados de vistorias das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional e das Câmaras Municipais.

"O mesmo procedimento também estará disponível para as situações relacionadas com a agricultura e a floresta exatamente no mesmo montante", disse.

O primeiro-ministro anunciou ainda que, na segunda-feira, decorrerá em Leiria uma reunião com a Associação dos Industriais da Construção para que, "de uma forma ainda mais organizada se possam projetar intervenções urgentes".

Montenegro explicou que esta reunião vai centrar-se na recuperação do edificado e "em particular da situação grave que tem a ver com as coberturas e os telhados de casas de habitação", que "condicionam completamente as condições de vida, de habitabilidade".

Além disso, são problemas que, a não serem resolvidos, acumularão prejuízos com o aumento da precipitação previsto para os próximos dias.

A reunião do Conselho de Ministros, que começou cerca das 10:00 e terminou pouco depois das 13:00, contou com todos os ministros do XXV Governo Constitucional, 15 de forma presencial e com o ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, por videoconferência.