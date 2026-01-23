Albuquerque recusa Presidente “decorativo”

À margem da sessão de apresentação da obra 'Mais IA, Melhor Educação', de Jorge Rio Cardoso, na Escola Secundária Francisco Franco, no Funchal, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, comentou esta sexta-feira as intenções de voto na segunda volta das eleições presidenciais e as expectativas da Madeira relativamente aos candidatos.

Albuquerque sublinhou a necessidade de compromissos públicos e concretos sobre o alargamento da autonomia da Região, a revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas e a solução para o subsídio de mobilidade e passagens. “É fundamental que os candidatos assumam compromissos claros e credíveis com o povo da Madeira”, afirmou, acrescentando que a sua decisão de voto dependerá destes compromissos.

O presidente do Governo Regional reforçou que o cargo de Presidente da República tem legitimidade democrática para influenciar políticas num sistema semipresidencial e não é apenas decorativo. Reforçou ainda que todos os votos são válidos numa democracia, sem qualquer estigmatização de candidatos ou eleitores.

Sobre manifestações de apoio de figuras políticas, como Luís Marques Mendes a António José Seguro, Albuquerque considerou que estas são naturais e apropriadas quando surgem após os resultados. Quanto ao desejo do actual Presidente ainda vir à Madeira antes do fim do mandato, afirmou que as visitas presidenciais sempre foram bem recebidas.