Era uma quinta-feira de abril. O céu estava nublado, mas o vento calmo permitiu a aterragem serena na Madeira. O voo partira de Lisboa ao fim da tarde, era um voo diferente. A primeira classe foi reservada. A bordo viajava o fim de uma Era. Viajava o fim de um Regime. O voo trouxe Marcello Caetano e Américo Tomás, as figuras máximas da ditadura e do Estado Novo, acabados de serem depostos nessa manhã. A comitiva segue para o palácio de São Lourenço onde pernoita e fica exilada. A Madeira tinha sido escolhida pela pacatez política do seu povo e por ainda estar distante dos ventos revolucionários que fervilhavam em Lisboa. No mês seguinte, a 20 de maio, ambos embarcaram no Pirata Azul para o Porto Santo, curiosamente o barco que foi estreado na véspera. Na ilha, um Boeing 707 da força aérea aguardava para os transportar para o Brasil, local de exílio definitivo das figuras depostas. Em sentido contrário, muitos brasileiros perseguidos encontraram refúgio em Portugal, como Leonel Brizola. Depois, chegaria também o fim da ditadura brasileira.

Assim, a história repetiu-se. Já a 11 de dezembro de 1807 uma grande frota vinda de Lisboa, deixou a ilha da Madeira em direção ao Brasil. A invasão napoleónica com a ocupação francesa de Lisboa força a família real, a corte, os funcionários e agentes da monarquia a exilarem-se no Brasil, tornando o Rio de Janeiro a capital do Império. O fim de uma Era com a separação do Brasil do Reino e a divisão do Império português.

Duas coincidências históricas de interrelação que mudam Regimes são o mote para a reflexão. 200 anos depois da separação, o que une e separa o Brasil de Portugal?

O que é ser português no Brasil e ser brasileiro em Portugal?

Qual o estado da relação bilateral?

Um institucionalista diria que ambos os países soberanos partilham cinco séculos de história, a língua portuguesa e laços culturais, humanos e institucionais. Mais acutilante, um relatório da CIA, entretanto conhecido, revela que ambos os países, apesar de falarem entre si, competem pelo domínio nas ex-colónias africanas e cada um atua em alianças distintas, e por vezes antagónicas, hoje a EU e os BRICs. O mais provável é ambos terem razão.

É uma relação assimétrica. O poder de compra de um português duplica o de um brasileiro, mas a dimensão da população, vinte vezes maior no Brasil, faz dela a oitava maior economia mundial, quintuplicando a portuguesa. A economia brasileira cresce a um ritmo e sofisticação que não conseguimos acompanhar. As trocas comerciais são francamente favoráveis ao Brasil pois fornece mais de metade do nosso petróleo, o que com a Angola nos torna independentes do crude do Médio Oriente e dos seus problemas. Ao mesmo tempo, a TAP quase monopolizou os voos entre a Europa e o Brasil, um raro caso de sucesso no difícil mercado brasileiro. Em resumo, Portugal precisa mais do Brasil, do que o Brasil de Portugal.

Os portugueses são um povo estagnado e em envelhecimento por uma das mais baixas taxas de natalidade do mundo, exatamente o oposto do povo brasileiro. A população portuguesa é extraordinariamente homogénea, mas a brasileira é muito diversa. Há três matrizes base: europeus, os portugueses que iniciaram a colonização, mas depois foram ultrapassados por italianos, espanhóis, alemães, polacos e ucranianos, uma forte presença libanesa e a maior comunidade japonesa fora do Japão. Africanos e indígenas completam a diversidade étnica. Cerca de 730 mil portugueses vivem no Brasil, dos quais 100 mil madeirenses e cerca de 600 mil brasileiros em Portugal.

Na verdade, culturalmente o Brasil diz bem mais aos portugueses, do que Portugal aos brasileiros. Se é comum os portugueses desfrutarem de música brasileira, filmes, novelas, livros, informação e desporto brasileiros, o oposto nem sempre acontece. Para quem atravessa com frequência o oceano, isto torna-se evidente. É uma relação assimétrica, como a relação entre a América e o Reino Unido, só minimizada pela recente imigração brasileira em Portugal. Assim, muitos brasileiros que emigram para o país não conhecem a cultura portuguesa e pensam que, devido à língua, Portugal é como o Brasil, mas depois descobrem que não, na verdade a diferença é profunda por baixo da aparência. A falta de conhecimento deve-se em parte à escola brasileira que ensina Portugal até a independência. Depois de 1822, acabou a informação.

É também uma relação de estereótipos, explorados em ambos os lados do Atlântico, por quem a desvaloriza e prioriza a xenofobia política. É assim comum dizer que, para os portugueses, a imagem das mulheres brasileiras é sensual ou atentatória e nos homens há falta de compromisso e malandragem. Para os brasileiros, os portugueses a viver no Brasil são pobres, frios e incultos, e não se expõem fora do contexto familiar, sendo populares as chamadas “piadas de português”. Ambas as visões são tão líricas como factualmente falsas, mas de alguma maneira persistem. Creio, no entanto, haver um genuíno apreço entre as duas populações, que crescerá à medida que melhor se conhecem e interagem. Mas há desafios.

Na Europa é agora moda destratar os estrangeiros, em especial os mais pobres. Alguns portugueses seguem a “Trend” revanchista, esquecendo que os brasileiros (e os seus governantes) tomam conhecimento disso. A relação entre os dois povos chegou à idade adulta, com o que isso geralmente significa. Que a maturidade prevaleça!