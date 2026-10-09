Portugueses detidos na Cisjordânia só devem chegar no sábado a Portugal

Os dois portugueses detidos pelas autoridades israelitas na Cisjordânia deverão chegar a Portugal apenas no sábado devido a dificuldades no regresso hoje, disse uma fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros à Lusa.

"Houve necessidade de alterar a forma de regresso dos cidadãos nacionais e, assim sendo, a viagem deverá ser feita só amanhã [sábado]", disse a fonte à Lusa, confirmando que os dois portugueses virão de avião.

"Prevê-se a chegada a Portugal também amanhã [sábado]", acrescentou.

Ambos os portugueses já foram visitados hoje em Telavive pela representação diplomática portuguesa, estando fisicamente bem e tendo aceitado a deportação para Portugal.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros tinha confirmado na quinta-feira à Lusa a detenção dos dois portugueses, um deles jornalista, na região de Rantis, na Cisjordânia, uma zona rodeada por colonatos.

"Estão bem, concordaram com a deportação e não foram alvo de qualquer violência física", disse a mesma fonte na quinta-feira à noite.