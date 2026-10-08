Madeira reivindica regulação energética ajustada à insularidade

O Governo Regional defendeu, esta quinta-feira, junto da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), a necessidade de as especificidades do sistema energético da Madeira serem consideradas nas decisões regulatórias, sobretudo num contexto de novos investimentos, modernização das redes e transição para fontes de energia renováveis.

A posição foi transmitida pelo secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, durante uma reunião com o Conselho de Administração da ERSE, presidido por Pedro Verdelho, que teve como principal objectivo abordar os desafios do sector energético regional.

No encontro, que contou também com a presença do director regional de Energia, Estevão Abreu, e do presidente do Conselho de Administração da Empresa de Electricidade da Madeira (EEM), Francisco Taboada, foram analisados os investimentos em curso e as condições necessárias para garantir a segurança do abastecimento eléctrico na Região.

Pedro Rodrigues destacou a importância de assegurar um enquadramento regulatório ajustado à realidade insular, tendo em conta os desafios associados ao reforço das infra-estruturas energéticas e à modernização do sistema eléctrico.

A transição energética esteve igualmente em destaque, nomeadamente a aposta no aumento da produção de electricidade a partir de fontes renováveis e no desenvolvimento de soluções de armazenamento que permitam integrar uma maior quantidade desta energia na rede regional.

Neste contexto, o governante defendeu a manutenção de um diálogo próximo e permanente com a ERSE, de modo a antecipar eventuais constrangimentos e garantir que as decisões do regulador têm em consideração as necessidades específicas da Madeira.

A deslocação dos responsáveis da ERSE à Região incluiu ainda uma visita a obras e investimentos da EEM, acompanhada pela administração da empresa, permitindo conhecer no terreno alguns dos projectos em desenvolvimento.