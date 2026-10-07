Israel cumpre um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do ataque do Hamas

Pessoas enlutadas cumpriram hoje um minuto de silêncio em locais no sul de Israel invadidos pelo Hamas há três anos, num ataque que desencadeou uma ampla ofensiva israelita na Faixa de Gaza.

No local do festival de música Nova, atacado por combatentes do Hamas a 07 de outubro de 2023, os familiares das pessoas assassinadas prestaram homenagem às 06:29 (03:29 em Lisboa), rodeados de retratos das vítimas, diante dos quais tinham sido depositadas flores.

Um outro momento de homenagem às vítimas foi também realizado no kibutz Kfar Aza, perto da fronteira com Gaza, onde 64 residentes foram mortos e 18 raptados.

Um evento organizado por familiares das vítimas vai ser também realizado em Telavive nas próximas horas.

Estão previstas cerimónias ao longo do dia para homenagear as vítimas do ataque sem precedentes, lançado a partir de Gaza por membros do Hamas, que resultou na morte de 1.221 pessoas, segundo os dados recolhidos pela Agência France Presse.

No dia 07 de outubro de 2023, 251 pessoas foram raptadas e levadas à força para Gaza.

As cerimónias decorrem em contexto de pré-campanha eleitoral em Israel e sob fortes medidas de segurança.