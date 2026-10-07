OMS considera baixo o risco na Europa após possível caso de peste na Rússia

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera "muito baixo" o risco para a Europa após a morte na Rússia de uma trabalhadora de um laboratório, num possível caso de peste pneumónica.

"A avaliação inicial do risco realizada pela OMS, com base nas informações disponíveis, estima que este seja entre moderado e baixo em Irkutsk, baixo para a Rússia no seu conjunto e muito baixo para a Europa", afirmou o porta-voz da organização Christian Lindmeier.

A OMS foi informada pelas autoridades russas da morte, em 02 de outubro, da trabalhadora de um laboratório que investiga agentes patogénicos perigosos na região de Irkutsk, na Sibéria.

As autoridades russas classificaram até agora o caso como uma "pneumonia de etiologia não estabelecida".

Lindmeier afirmou que a OMS está a acompanhar de perto a situação e a trabalhar para manter outros países informados.

O porta-voz explicou que o laboratório "estuda agentes patogénicos perigosos, incluindo a peste, numa parte da Sibéria onde esta ocorre naturalmente em animais selvagens".

Segundo a OMS, as autoridades russas identificaram todas as pessoas que estiveram em contacto com a vítima e estão a acompanhá-las, não tendo sido detetados sintomas até ao momento.

"Com base nas informações não oficiais disponíveis, o risco para a saúde pública da população em geral parece baixo", afirmou Lindmeier.

A OMS pediu, ainda assim, às autoridades russas informações adicionais sobre o caso, que ainda não foi oficialmente notificado através do Regulamento Sanitário Internacional (RSI).

A organização contactou as autoridades russas em 03 de outubro, depois de o caso ter sido detetado pelo seu sistema interno de vigilância, mantendo desde então contactos com Moscovo.

O Governo norte-americano emitiu no domingo um alerta relacionado com o caso, tendo o Kremlin respondido na segunda-feira com um apelo à calma e pedido que sejam consideradas apenas as informações divulgadas pelo serviço russo de defesa do consumidor.

Segundo meios de comunicação russos, vários hospitais de Irkutsk, incluindo uma unidade pediátrica, terão sido colocados em quarentena devido às suspeitas de peste pneumónica, informação que a OMS não confirmou.