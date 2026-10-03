Diferença entre solstício e equinócio
O solstício ocorre quando o Sol está mais perto de um dos hemisférios, fazendo com que uma parte do mundo tenha um dia maior, enquanto o outro lado tem um dia menor. Já no equinócio, o Sol está mais próximo da linha do Equador, e por isso o dia e a noite nos dois hemisférios tem a mesma duração.
O solstício acontece duas vezes por ano, assim como o equinócio, e eles marcam a entrada das novas estações. O solstício acontece durante o Verão e o Inverno, já o equinócio acontece no início da Primavera e do Outono.
Tanto o equinócio quanto o solstício acontecem duas vezes por ano, e marcam a entrada das estações. Os dias de sol são mais longos durante o solstício de Verão, enquanto as noites são mais longas durante o solstício de Inverno. Já o equinócio acontece durante o início do Outono e da Primavera, quando o Sol está mais próximo do Equador.
Um equinócio acontece em um momento específico no tempo, já o solstício acontece durante dias.
Esses fenômenos ocorrem porque a Terra tem um caminho elíptico, e seu eixo inclinado faz com que a luz do sol atinja a superfície do planeta em ângulos diferentes durante sua rotação.
O que é o solstício?
Solstício vem das palavras latinas sol e sistere, que significam sol e ficar parado. Durante o solstício, o Sol está mais próximo de algum dos hemisférios, fazendo com que o dia dure mais, enquanto a noite é mais longa no outro hemisfério.
No Hemisfério Sul, o solstício de Inverno costuma ocorrer em 21 de Junho. É quando o Hemisfério Sul está afastado do Sol e o Hemisfério Norte está inclinado em direcção a ele. Já em 21 de Dezembro, ocorre o solstício de Verão no Hemisfério Sul, e o solstício de Inverno no Hemisfério Norte.
O que é o equinócio?
O equinócio ocorre quando o Sol está posicionado exactamente acima de um ponto na linha equatorial, fazendo com que a luz e o calor sejam distribuídos de forma semelhante nos dois hemisférios. Deste modo, o dia e a noite tem a mesma duração.
No dia 20 de Março ocorre o equinócio que marca o início da Primavera no Hemisfério Norte e do Outono no Hemisfério Sul. Já o equinócio de 22 de Setembro marca o início do Outono no Hemisfério Norte e a Primavera no Hemisfério Sul.