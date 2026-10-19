Santo da Serra desafia pilotos do Rally Madeira Legend com 10,21 quilómetros de emoção

O troço do Santo da Serra é um dos traçados clássicos escolhidos para a edição deste ano do Rally Madeira Legend, disputando-se na tarde e noite de sexta-feira, 23 de Outubro.

Com uma extensão de 10,21 quilómetros, a classificativa tem início na ER 207, logo após o Campo de Golfe, e apresenta um percurso diversificado, que combina zonas rápidas com setores tecnicamente exigentes.

O traçado começa com uma zona muito rápida em direcção ao Santo da Serra, seguindo-se uma descida bastante técnica até à Fonte de Santo António. A partir daí, os pilotos enfrentam uma veloz subida até à Portela, passando pela Ribeira de Machico.

A parte final da classificativa desenvolve-se numa zona relativamente plana, onde se alternam setores rápidos com outros mais sinuosos e encadeados, até à Serragem, colocando à prova a perícia e a capacidade de adaptação dos pilotos.

Para acompanhar a passagem dos concorrentes, os acessos recomendados são Santo da Serra, pela Camacha; Fonte de Santo António, por Machico; e Portela, através dos Maroços.

Na zona da Ribeira de Machico, os espectadores devem ter especial atenção, uma vez que se trata de uma saída de emergência.