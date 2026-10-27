Mais grávidas de fora dão à luz

No Hospital Dr. Nélio Mendonça, quase 28% dos nascimentos já são de mães naturais de outras regiões ou países. Indicadores apontam para um aumento dos partos de mulheres sem residência permanente na ilha. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 27 de Outubro.

Já o maior destaque gráfico da primeira página vai para "Canárias descontam, Madeira reembolso". No arquipélago espanhol, os residentes beneficiam de uma bonificação de 75% logo na compra da passagem. Dois modelos com diferenças nos preços, na mobilidade e na despesa pública. Saiba mais nas páginas 10 e 11 do nosso matutino.

Na rubrica 'No Rasto de' desta terça-feira conheça "A estalagem que nunca abriu". Construída nos anos 80, junto ao acesso ao Calhau de São Jorge, a estrutura permanece inacabada e ao abandono. Quatro décadas depois, continuam por esclarecer a propriedade do imóvel e o seu futuro.

Na entrevista de hoje, "Um madeirense na origem de Porto Alegre", genealogista Jorge Forjaz recupera a história de Jerónimo de Ornelas, natural de Santa Cruz, que se estabeleceu no sul do Brasil e deixou milhares de descendentes. Uma ligação histórica ainda pouco conhecida.

Nos 'Casos do Dia': "Clínica admite pagamentos em atraso". Jovem de 20 anos reclama valores em dívida por serviços prestados. Administração reconhece os atrasos.

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