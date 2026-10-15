“Temos o objectivo de ter o prazer de ganhar”

A atravessar um péssimo momento em termos resultados – seis derrotas consecutivas para o campeonato – o Nacional defronta a Sanjonanense, equipa que ocupa o quinto lugar da Série 2 do Campeonato de Portugal, no próximo sábado em jogo referente à terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Um encontro para o qual o treinador do Nacional, Alexandre Santos ‘exige’ seriedade a todos.

“Não abdicamos de nada, muito menos de uma competição, Taça de Portugal, que é a segunda grande competição do futebol português. Vamos enfrentá-la, por isso, com a maior das responsabilidades, seriedade, compromisso. O nosso objectivo é que o Nacional seja uma das equipas que segue em frente para a eliminatória seguinte. É um jogo de tudo ou nada. Temos ainda outro objectivo que é ter o prazer de ganhar. Queremos ganhar e temos que fazer muito bem as coisas para podermos ganhar. Independentemente do adversário, é taça.”