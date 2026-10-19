Homem alega ter sido agredido e é socorrido pelos bombeiros
Um homem, de 39 anos, foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses no início da tarde de hoje, na Estrada Comandante Camacho de Freitas, em Santo António, no Funchal, após alegar ter sido agredido durante o dia de ontem.
A vítima apresentava um hematoma na face, tendo recebido assistência no local antes de ser transportada para o hospital.
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