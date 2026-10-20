Marítimo na Escola do Carmo em Câmara de Lobos

Uma comitiva do C. S. Marítimo, através da Fundação Marítimo Centenário, visitou, na tarde de ontem, a Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas, no sítio do Carmo, em Câmara de Lobos. Tratou-se de mais uma visita inserida na política de aproximação do clube à comunidade, neste caso, à comunidade escolar, no seguimento de outras acções já efectuadas.

A comitiva, constituída por Simo e Rafael Fernandes (plantel principal), Peña Zauner (sub-23), Carolina Rodrigues e Érica Silva (futebol feminino) e Bernardo Faria e Salvador Fernandes (futsal) interagiram com os alunos da escola de uma forma que o clube considera "ser uma responsabilidade social do Marítimo".