Tráfego intenso a começar a semana

Bom dia. A esta hora, antes das 8h00, já há um longo percurso da Via Rápida com congestionamento devido a tráfego intenso.

Nesta manhã de segunda-feira, início de mais uma semana, conte com cerca de 4 km de congestionamento no sentido Machico - Ribeira Brava, a partir da zona da Cancela até ao nó de Pestana Júnior.

Para já, é a única zona de maior relevo na estrada, sobretudo para quem quer seguir viagem com maior conforto, mas sem grandes opções para onde evitar ser apanhado no trânsito.

Conduza com precaução. Note-se que as estradas estão molhadas a norte da Madeira, nomeadamente nos concelhos de Porto Moniz, São Vicente e Santana, mas também em parte do concelho de Machico e parte do concelho da Calheta.