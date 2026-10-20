PS quer isentar beneficiários do Serviço de Regional de Saúde do pagamento da reabilitação

O grupo parlamentar do Partido Socialista anunciou, esta tarde, que deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, de um projecto de resolução a recomendar ao Governo Regional a revisão das portarias relativas às novas regras aplicáveis à Medicina Física e Reabilitação. A iniciativa socialista alerta para os obstáculos e constrangimentos que as novas regras estão a causar aos utentes no acesso a estes tratamentos e recomenda ao executivo madeirense que alargue a referenciação ou prescrição clínica para cuidados de fisioterapia, terapia ocupacional e terapia da fala, criando convenções próprias com as respectivas unidades prestadoras e eliminando o copagamento aos beneficiários do Serviço Regional de Saúde.

Numa nota à imprensa, o grupo parlamentar socialista descreve que esta é uma situação que o PS já denunciou por mais do que uma vez, chamando a atenção do Governo para as situações de desigualdade que estão a ser criadas e que estão a dificultar o acesso de muitos utentes a terapias de que, efetivamente necessitam. Uma reportagem publicada ontem pelo JM mostra relatos de várias famílias que precisam de assegurar o tratamento terapêutico dos seus filhos e que têm de recorrer a médicos fisiatras no sector privado para poderem obter uma prescrição válida.

O PS garante que desde o anúncio até à entrada em vigor destas alterações tem vindo a alertar para as consequências desta "decisão unilateral do Governo, sem ouvir os profissionais, nomeadamente a Ordem dos Fisioterapeutas e a Associação de Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica da Região". A mesma nota cita a deputada Marta Freitas, que considera que nada foi feito e são muitos os utentes a sofrer com os impactos da nova legislação.

As novas regras, em vigor desde 1 de Julho deste ano, obrigam os beneficiários ao pagamento de 20% dos tratamentos. Uma situação que, alerta a parlamentar socialista, leva a que muitos utentes, que já recorriam ao sector privado por falta de resposta pública em tempo útil, enfrentem uma dupla penalização. Por um lado, a falta de acesso ao tratamento sem custos nos serviços públicos. Por outro lado, têm de suportar directamente uma parcela ainda maior do custo dos tratamentos no novo regime.

“A introdução deste copagamento de 20% é particularmente injusta, num contexto em que muitos utentes recorrem ao setor privado ou convencionado por falta de resposta pública atempada. Nestes casos, o utente não está a escolher uma alternativa por conveniência, mas a procurar resposta a uma necessidade clínica que o Serviço Regional de Saúde não conseguiu assegurar em tempo útil”, refere Marta Freitas, que alerta que, em matéria de reabilitação, atrasar ou interromper cuidados pode significar perda de funcionalidade, agravamento da incapacidade, maior dependência, maior risco de queda, maior dificuldade de recuperação pós-cirúrgica ou neurológica e, no futuro, maior pressão sobre o próprio Serviço Regional de Saúde, acarretando custos ainda mais elevados.

A tudo isto acresce o facto de as novas regras concentrarem a prescrição na especialidade de Medicina Física e Reabilitação, em exercício no setor privado e aderente à convenção celebrada entre a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil e o Conselho Médico da Região Autónoma da Madeira da Ordem dos Médicos. Esta exigência, adianta a socialista, pode obrigar o utente a uma consulta adicional de Fisiatria, com custos acrescidos e mais tempo de espera.

A recomendação socialista aponta, por isso, no sentido de alargar a possibilidade de referenciação ou prescrição clínica para cuidados de fisioterapia, terapia ocupacional e terapia da fala a médicos de outras especialidades que acompanhem a patologia de base do utente, à semelhança da solução já prevista para a pediatria. “Não se trata de desvalorizar a Medicina Física e Reabilitação, cuja importância clínica é reconhecida. Trata-se de evitar que uma regra administrativa excessivamente rígida crie obstáculos adicionais ao acesso, sobretudo quando a pessoa já foi avaliada por médico competente para a sua patologia de base e quando a resposta pública não é assegurada em tempo útil”, esclarece Marta Freitas.

O projecto recomenda igualmente ao Executivo que crie uma portaria ou regime convencional próprio que permita a celebração de convenções, acordos de faturação ou mecanismos equivalentes diretamente com unidades de fisioterapia, unidades de terapia ocupacional e unidades de terapia da fala, desde que devidamente licenciadas, cumpridoras dos requisitos legais aplicáveis e dotadas de profissionais habilitados para a prestação dos cuidados.

Os socialistas defendem a eliminação do copagamento de 20% do tratamento aos beneficiários Serviço Regional de Saúde, garantindo que o acesso a cuidados de fisioterapia, terapia ocupacional e terapia da fala não fica dependente da capacidade económica dos utentes, e ainda que seja assegurado que o número de tratamentos autorizados ou comparticipados tenha por base a avaliação clínica do utente, a sessão terapêutica e não um número administrativo de atos ou técnicas.