Complexo Balnear da Ponta Delgada prepara reabilitação de 525 mil euros

O Complexo Balnear da Ponta Delgada encerrou temporariamente para a realização de trabalhos de levantamento e diagnóstico, que antecedem a futura empreitada de reabilitação, orçada em cerca de 525 mil euros, segundo comunicado remetido pela Secretaria Regional de Equipamentos e INfraestruturas

A decisão surge após uma época balnear com forte adesão, durante a qual o espaço registou uma média de 300 utilizadores por dia e mais de 8.800 entradas no mês de Agosto.

Este ano, o complexo esteve sob gestão directa das Sociedades de Desenvolvimento, tendo reaberto ao público para responder à procura de espaços de lazer e de acesso ao mar na costa norte da Madeira. A presidente do Conselho de Administração, Élia Ribeiro, destacou a importância da reabertura e o trabalho desenvolvido para assegurar o funcionamento da infraestrutura durante a época balnear, com o apoio de um nadador-salvador e dos colaboradores das Sociedades de Desenvolvimento.

A responsável sublinhou ainda a adesão registada e a ligação da população ao espaço, considerando que a próxima intervenção deverá melhorar as condições de segurança, acessibilidade e funcionalidade do complexo.

Os trabalhos agora iniciados permitirão avaliar as necessidades da infraestrutura e preparar a empreitada de reabilitação, com o objectivo de reforçar a qualidade do equipamento e a sua capacidade de resposta aos utilizadores.

A intervenção pretende dar continuidade à valorização do Complexo Balnear da Ponta Delgada, considerado um espaço de referência para a freguesia, o concelho de São Vicente e a costa norte da Madeira.