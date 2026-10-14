FAA Rentals investe cinco milhões na reabilitação de prédio no Funchal

O grupo FAA Rentals investiu cinco milhões de euros na reabilitação de um prédio urbano na Rua João Tavira, no Funchal. O edifício foi recuperado para acolher nove apartamentos de alojamento local e um espaço comercial no rés-do-chão.

Félix Figueira, representante do grupo, explicou que o projecto segue a estratégia de recuperar edifícios antigos e devolver-lhes valor e função. Este é o terceiro investimento da FAA Rentals no Funchal

“É o princípio de um longo caminho que ainda temos pela frente”, afirmou Félix Figueira, adiantando que o grupo tem outros projectos em perspectiva. Sem revelar localizações, indicou que deverão seguir a mesma linha, conciliando habitação, comércio e serviços.