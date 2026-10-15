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Desporto

União da Bola homenageia Jorge Gonçalves no jogo de apresentação

Foto União da Bola FC
Foto União da Bola FC

Estádio de Câmara de Lobos recebe este sábado pelas 18h30 o jogo de apresentação oficial do União da Bola, e que serve para homenagear Jorge Gonçalves

O União da Bola prepara-se para viver uma tarde especial este sábado, com a realização do jogo de apresentação aos adeptos, que ficará também marcado por uma homenagem a Jorge Gonçalves.

O Estádio de Câmara de Lobos será o palco deste momento de união e celebração, a partir das 18h30, quando os unionistas defrontarem a equipa B do Estrela da Calheta FC num encontro que assinalará igualmente a disputa do Troféu Jorge Gonçalves.

Mais do que um jogo de futebol, a iniciativa pretende reforçar os laços entre o clube e os seus adeptos, num momento dedicado à identidade, ao orgulho e à paixão que unem a família do União da Bola.

O clube deixa, por isso, o convite aos seus simpatizantes para marcarem presença nas bancadas e apoiarem a equipa nesta ocasião especial, que alia a apresentação desportiva à homenagem a Jorge Gonçalves.

Este sábado, o União da Bola conta com os seus adeptos para fazer da apresentação uma verdadeira festa do futebol e demonstrar que a força do clube vai muito além das quatro linhas.

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