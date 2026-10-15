União da Bola homenageia Jorge Gonçalves no jogo de apresentação

O União da Bola prepara-se para viver uma tarde especial este sábado, com a realização do jogo de apresentação aos adeptos, que ficará também marcado por uma homenagem a Jorge Gonçalves.

O Estádio de Câmara de Lobos será o palco deste momento de união e celebração, a partir das 18h30, quando os unionistas defrontarem a equipa B do Estrela da Calheta FC num encontro que assinalará igualmente a disputa do Troféu Jorge Gonçalves.

Mais do que um jogo de futebol, a iniciativa pretende reforçar os laços entre o clube e os seus adeptos, num momento dedicado à identidade, ao orgulho e à paixão que unem a família do União da Bola.

O clube deixa, por isso, o convite aos seus simpatizantes para marcarem presença nas bancadas e apoiarem a equipa nesta ocasião especial, que alia a apresentação desportiva à homenagem a Jorge Gonçalves.

Este sábado, o União da Bola conta com os seus adeptos para fazer da apresentação uma verdadeira festa do futebol e demonstrar que a força do clube vai muito além das quatro linhas.