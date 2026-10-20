Assembleia continua debate sobre neutralidade fiscal sobre os combustíveis

Depois do debate da petição sobre construção em altura, os trabalhos parlamentares foram recomeçados com a continuação da apreciação conjunta na generalidade projecto de resolução ‘Recomenda ao Governo Regional a adoção de um mecanismo de neutralidade fiscal sobre os combustíveis através da redução do ISP’.

O debate segue animando, com participações várias e com divergências, por vezes semânticas, a que são dadas interpretações factuais. Os valor do IVA e do ISP cobrados na Madeira e os preços dos combustíveis, mais baratos ou mais caros na Madeira do que no continente, são exemplos.