ADN questiona apoios de cinco milhões para renovar frota espadadeira sem execução em 2025

O ADN Madeira exige ao Governo Regional esclarecimentos sobre o regime de apoio à renovação da frota do peixe-espada-preto, dotado de cinco milhões de euros, depois de o relatório de execução do PIDDAR 2025 indicar que o projecto não registou execução financeira nesse ano.

Segundo nota à imprensa, o partido pretende conhecer o número de candidaturas apresentadas e aprovadas, os apoios já pagos e a quantidade de embarcações efectivamente renovadas.

Apesar das diligências desenvolvidas junto da União Europeia para ultrapassar os constrangimentos legais à modernização da frota, o ADN Madeira considera necessário apresentar um calendário concreto para desbloquear os investimentos.

A posição surge num contexto de dificuldades na actividade pesqueira. Segundo os dados da DREM citados pelo partido, no primeiro semestre de 2026, as capturas de peixe-espada-preto diminuíram 25,2% e o valor de primeira venda recuou 33,2%, face ao período homólogo.

O ADN Madeira defende ainda a divulgação de um diagnóstico actualizado sobre as condições de segurança, conservação e habitabilidade das embarcações, bem como informação detalhada sobre a execução financeira dos apoios.

A porta-voz do partido, Maíza Fernandes, considera que os pescadores precisam de resultados concretos, com melhores condições de trabalho e embarcações mais seguras, para garantir a continuidade da actividade pesqueira na Região.