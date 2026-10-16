Rubina Leal alerta para riscos da inteligência artificial

Rubina Leal alertou para os riscos de a inteligência artificial uniformizar o pensamento e limitar a criatividade, defendendo que a tecnologia deve ser uma ferramenta de apoio, sem substituir a imaginação, a emoção e a capacidade de pensar por si próprio.

No encerramento da Mesclarte’26, a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira surpreendeu os participantes ao revelar que o discurso inicial da sua intervenção tinha sido escrito por inteligência artificial. Apesar de aparentemente perfeito, afirmou, faltavam-lhe "essência, alma, emoção".

"Não pode ser a IA a decidir o que eu quero e para onde vou", sublinhou, alertando que a utilização das mesmas ferramentas e respostas pode levar todos a pensar da mesma maneira.

Rubina Leal destacou ainda o papel da Mesclarte na valorização do talento regional e na projecção internacional das indústrias criativas, reafirmando o apoio da Assembleia Legislativa, através do Alto Patrocínio concedido à iniciativa.

A responsável enalteceu os percursos dos homenageados Paulo David e João Abel de Freitas, bem como o trabalho artístico de Teresa Brazão, defendendo que a criatividade madeirense ultrapassa as fronteiras da Região.

No final, deixou uma pergunta: "Se todos começarmos a pensar, a escrever e a criar da mesma maneira, o que acontecerá àquilo que nos torna diferentes?" E concluiu: "É essa diferença que precisamos de preservar".