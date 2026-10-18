Pelo menos nove mortos em ataques sauditas no Iémen, segundo os huthis
Um ataque aéreo saudita causou nove mortos e, pelo menos, 16 feridos hoje no Iémen, anunciaram os huthis, enquanto prosseguem os combates entre ambos os lados.
Segundo a agência de notícias Saba, ligada ao movimento pró-iraniano que luta contra o governo iemenita apoiado por Riade, o ataque teve como alvo uma casa na província de Saada, reduto dos houthis, e as vítimas são "na sua maioria mulheres e crianças".
A coligação liderada pela Arábia Saudita realiza ataques aéreos diários no Iémen, na sequência do recomeço, em julho --- após anos de acalmia ---, do conflito desencadeado em 2014.
Desde o início de outubro, os huthis, por seu lado, têm multiplicado ataques de uma magnitude sem precedentes contra o reino saudita, visando em particular as suas infraestruturas petrolíferas e aeroportuárias.