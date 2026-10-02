Robótica e inovação tecnológica em discussão nas Jornadas da Qualidade

“Robótica e Qualidade: Um Caminho para a Inovação” é o tema das Jornadas Regionais da Qualidade, que decorrem na próxima terça-feira, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, na Rua dos Ferreiros. A iniciativa é organizada pela Direcção Regional do Comércio, Indústria e Qualidade, em parceria com a Associação Portuguesa para a Qualidade (APQ), e pretende debater a excelência organizacional e a inovação tecnológica na Região Autónoma da Madeira.

O encontro decorre entre as 10h00 e as 18h00 e vai reunir representantes dos sectores público e privado para reflectir sobre o papel crescente da robótica nos processos de qualidade, automação e optimização operacional. A participação nas Jornadas e na visita técnica é gratuita, mas mediante inscrição prévia.

De acordo com a organização, "a integração da robótica nos processos de qualidade constitui um marco relevante na transformação digital das organizações, ao permitir maior precisão, consistência e eficiência operacional, com redução de erros e aumento da produtividade". O tema assume relevância no contexto regional, onde "a qualidade é apresentada como um pilar estratégico para a competitividade e sustentabilidade das empresas e instituições". As aplicações da robótica em áreas como a manufactura, a logística, os serviços e as infraestruturas críticas serão destacados como oportunidades de melhoria contínua e de alinhamento com padrões internacionais de excelência.

A sessão de abertura conta com intervenções do presidente da APQ, Paulo Sampaio, do secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, e do reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Fernandes.

O programa inclui uma intervenção sobre “Robótica nas Empresas”, a cargo de Pedro Santos Gouveia, presidente do Instituto de Emprego da Madeira e uma apresentação sobre a “Sociedade 5.0” e a sua eventual evolução para a Sociedade 6.0, proferida por Miguel Carvalho, da LTPlabs, por videoconferência. A manhã reserva ainda uma reflexão sobre a história da inteligência artificial e o papel do humano, com Diogo Freitas, da Universidade da Madeira, e uma demonstração do robot autónomo de limpeza Phantas, apresentada por Marisa Lima e Bruno Lima, da M4I.

O encerramento estará a cargo da directora regional do Comércio, Indústria e Qualidade, Isabel Catarina Rodrigues. Após o almoço livre, os participantes poderão integrar uma visita técnica à Empresa de Eletricidade da Madeira, na Barragem do Pico da Urze. A organização assegura o transporte dos participantes, razão pela qual a inscrição prévia é imprescindível para efeitos logísticos.