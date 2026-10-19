'Engenharia à Mesa' no Funchal a 21 de Outubro

A inovação na produção alimentar, a segurança dos alimentos, a redução do desperdício e a relação entre alimentação e saúde estarão em debate na quarta-feira, 21 de Outubro, numa conferência promovida pela Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET).

Intitulada 'Engenharia à Mesa – Inovação para um Sistema Alimentar Saudável e Sustentável', a iniciativa decorre entre as 08h30 e as 12h30, na Sala Azul do Centro de Congressos da Madeira, no Funchal, assinalando o Dia Mundial da Alimentação.

O encontro pretende debater o contributo da Engenharia Agrária e da Engenharia Alimentar para os desafios do sector agroalimentar, nomeadamente na produção sustentável, na qualidade e segurança dos alimentos e na protecção da saúde pública.

O programa tem início com a sessão de abertura, às 09h30, com a participação da presidente do Conselho Directivo da Secção Regional da OET, Débora Santos, e do director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Costa.

A primeira parte dos trabalhos, dedicada ao tema 'Produzir melhor para alimentar o futuro', inclui intervenções do coordenador do ISOPlexis – Centro de Agricultura Sustentável e Tecnologia Alimentar, Miguel Carvalho, e do presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Médicos Veterinários, João Teixeira.

A partir das 11h15, a segunda sessão será dedicada ao futuro da alimentação, com comunicações sobre desperdício alimentar, escolhas alimentares e saúde e carência de iodo. Participam, entre outros, a nutricionista Joana Sousa, docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, e Carmo Faria, membro da Comissão de Monitorização e Avaliação de Combate à Carência de Iodo da Região Autónoma da Madeira.

A conferência termina às 12h30, após a sessão de encerramento, a cargo de Carla Rosa, presidente nacional do Colégio de Especialidade de Engenharia Alimentar da OET.

A organização pretende ainda "sensibilizar a comunidade para a importância da literacia alimentar e de escolhas conscientes e informadas", promovendo a partilha de conhecimento entre especialistas de diferentes áreas.