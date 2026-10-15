Portugal fica sem jogadores no Europeu de ténis de mesa

Portugal ficou hoje sem competidores no Europeu de ténis de mesa, em Ljubljana, depois da eliminação de Marcos Freitas, João Geraldo e Jieni Shao, na ronda de 32 nos quadros de singulares.

Marcos Freitas e João Geraldo não estiveram longe de seguir para os oitavos de final, em masculinos, perdendo pela diferença mínima.

Geraldo, 18.º do ranking europeu, só cedeu após sete parciais, com o 4-3 final favorável ao croata Tomislav Pucar (13.º), por 12-10, 4-11, 4-11, 13-11, 1-11,11-5 e 12-10.

Já Freitas (12.º) recuperou de uma desvantagem de 3-1 para levar a decisão ao sétimo set, com a partida a encerrar também com 4-3 para o norueguês Borgar Haug (43.º). Os parciais foram de 11-4, 11-6, 8-11, 11-4, 5-11, 7-11 e 11-7.

Em femininos, a eliminação da mesatenista lusa foi mais clara, com Jieni Shao (14.ª) afastada pela eslovaca Tatiana Kukulkova (29.ª), hoje vencedora por 4-1, com parciais de 12-10, 11-8, 6-11, 11-7 e 11-7.