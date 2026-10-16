Manhã de grandes decisões para o andebol de praia europeu

O segundo dia da Taça dos Campeões da Europa de andebol de praia – EHF Beach Handball Champions Cup – que está a ter lugar pelo quinto ano consecutiva no Porto Santo, tem esta manhã as derradeiras grandes decisões no que concerne ao apuramento para as últimas vagas para o ‘Main Round’ onde se irá lutar, entre sábado e domingo pelas tão desejadas finais masculinas e femininas.

Até ao momento 10 equipas já tem o passaporte para a fase final, depois de terem feito o pleno no dia inaugural, com duas vitórias em outros jogos nos seus grupos.

São 16 jogos que prometem muita emoção espectáculo nos três campos montados na praia do Cabeço, e com o apito final, desta fase de grupos a ser dado por volta das 13h30.

Durante a tarde será a vez de uma maratona de jogos, até perto das 22 horas, e já a contar para o quadro principal.