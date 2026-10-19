AERAM organiza Finais Nacionais de Esgrima

A Associação de Esgrima da Região Autónoma da Madeira (AERAM) vai realizar, pela primeira vez na Região, das Finais Nacionais de Esgrima, que decorrerá entre os dias 21 e 23 de Maio de 2027.

A competição vai reunir atletas das três armas da esgrima praticadas em Portugal — espada, florete e sabre —, prevendo a participação de mais de 150 jovens esgrimistas dos escalões de iniciados e cadetes, bem como de equipas técnicas e de arbitragem da Federação Portuguesa de Esgrima (FPE).

"A inclusão da Madeira no calendário oficial da época desportiva 2026/2027 constitui um marco significativo para o desenvolvimento da modalidade no arquipélago, reforçando o reconhecimento do trabalho desenvolvido localmente e criando novas oportunidades para a promoção da esgrima junto dos jovens e da comunidade em geral", termina uma nota enviada pela AERAM.