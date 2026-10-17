Sancho Gomes destaca dinamismo empresarial madeirense e reforça ligação à diáspora na Venezuela

A visita oficial do diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, à Venezuela prosseguiu, na sexta-feira, com uma agenda dedicada à valorização do empreendedorismo madeirense e ao acompanhamento do movimento associativo português, no estado de Lara.

Segundo nota à imprensa, uma das etapas da jornada foi a visita às instalações da Industrias Unidas, empresa propriedade do empresário madeirense João Santos, situada em Naranjillos, no município de Palavecino, em Cabudare. Fundada em 1972, a unidade industrial conta com mais de cinco décadas de atividade e constitui um exemplo do contributo da comunidade luso-venezuelana para o desenvolvimento económico do país.

Dedicada à produção de bebidas alcoólicas, incluindo rum, whisky, vinhos e produtos fermentados, a empresa comercializa mais de 30 marcas no mercado venezuelano, dispondo igualmente de capacidade para prestar serviços de produção por encomenda, armazenamento e distribuição a nível nacional.

Durante a visita, Sancho Gomes conheceu as diferentes áreas de produção, engarrafamento e armazenamento, bem como a organização logística da empresa, cuja localização permite assegurar a distribuição para importantes centros urbanos, como Caracas, Valência e Maracaibo.

Para o responsável regional, o percurso desta unidade industrial evidencia a capacidade empreendedora dos madeirenses além-fronteiras e a sua importância para a economia dos países de acolhimento.

“É fundamental reconhecer e valorizar os empresários da nossa diáspora, que, através do seu trabalho, da sua visão e da sua capacidade de investimento, contribuem para a criação de emprego e para o desenvolvimento económico, mantendo, simultaneamente, uma ligação às suas raízes madeirenses”, destacou Sancho Gomes.

O governante madeirense esteve também no Centro Atlântico Madeira Club, onde foi recebido pelo vice-presidente da instituição e cônsul honorário de Portugal em Barquisimeto, Ivo Gomes Serrão.

O encontro com a direcção permitiu conhecer os espaços da colectividade e acompanhar as iniciativas socioculturais e desportivas promovidas, assim como as dinâmicas de acolhimento e integração dirigidas à comunidade portuguesa e lusodescendente residente no município de Palavecino e nas localidades próximas.

Sancho Gomes sublinhou a importância destas instituições na preservação da identidade madeirense e no fortalecimento dos laços entre a Região Autónoma da Madeira e as comunidades emigrantes.

“As nossas associações são fundamentais para manter viva a identidade madeirense, promover o convívio entre gerações e apoiar a integração dos nossos compatriotas. É através desta proximidade que conseguimos conhecer melhor as suas realidades, valorizar o trabalho desenvolvido e reforçar a cooperação com a diáspora”, afirmou.

Nas duas visitas, o director regional fez-se acompanhar pelo conselheiro das Comunidades Madeirenses, Martín Pestana, e pelo presidente da Academia do Bacalhau de Caracas, José Luís Ferreira.

A visita oficial de Sancho Gomes à Venezuela, que decorre entre os dias 8 e 20 de Outubro, insere-se no acompanhamento que o Governo Regional da Madeira tem vindo a assegurar junto da comunidade madeirense naquele país, na sequência dos sismos de 24 de Junho, reforçando a proximidade às famílias afectadas e às instituições da diáspora, bem como o compromisso de cooperação e apoio à comunidade.