Chuvas e inundações estão a provocar situações muito complicadas em Valência

A região espanhola de Valência, está a ser atingida por chuvas torrenciais que estão a provocar inundações e o transbordo de rios e a deixar isoladas várias povoações, numa situação que é "muito complicada", disseram hoje as autoridades.

"Não se pode circular, devem permanecer nas vossas casas, estão a produzir-se chuvas intensas e contínuas que estão a provocar inundações significativas em municípios como Pego, Oliva, Piles ou Miramar", disse o conselheiro de Emergências do governo autonómico da Comunidade Valenciana (equivalente a ministro numa executivo nacional), Juan Carlos Valderrama, numa mensagem à população transmitida pelas rádios e televisões espanholas.

🇪🇸 إسبانيا | فالنسيا الفيضانات تغمر شوارع مدينة أوليفا بمقاطعة فالنسيا شرق إسبانيا، حيث حاصرت المياه السيارات وارتفع منسوبها حتى غطى أجزاء كبيرة منها. #Spain | #Valencia | #Oliva https://t.co/IzqDWDHrI8 — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) October 19, 2026

No final de outubro de 2024, a região de Valência, no leste de Espanha, foi também atingida por chuvas torrenciais que provocaram inundações em que morreram 237 pessoas.

Ao contrário do que ocorreu em 2024, as autoridades enviaram no fim de semana e de novo hoje de manhã um aviso para os telemóveis da população a alertar para as inundações e a pedir para todas as pessoas se manterem em casa e subirem para os pisos mais altos dos edifícios.

Juan Carlos Valderrama disse hoje que há "muitas pessoas presas" e pediu à população para "seguir todas os conselhos que estão a ser transmitidos" pelas autoridades.

Também a delegada do Governo de Espanha em Valência, Pilar Barnabé, pediu hoje para ser cumprido o confinamento nas regiões mais afetadas pelas chuvas, sublinhando que é uma situação "muito complicada" e há zonas isoladas, a que não se pode aceder, com "muitas pessoas à espera de ser resgatadas".

Em declarações às rádios espanholas, autarcas como o de Pego (Alicante), Enrique Moll, afirmou que em algumas zonas do município há pessoas nos telhados dos edifícios à espera de resgate por meios aéreos e que as autoridades estão a receber "uma infinidade de chamadas" por causa de casas e garagens inundadas.

Increíble lo de Oliva y Gandia en la Comunidad Valenciana Vamos a ser los primeros refugiados climáticos de Europa y EEUU Habría que haber enviado otro Es-Alert #Valencia https://t.co/jEjk36NhEj — Spain Vs Israel 3 (@alverte_se) October 19, 2026

Além dos meios e proteção civil regional foram ativadas equipas da Unidade Militar de Emergências (UME) das Forças Armadas espanholas para o terreno.

Duas pessoas morreram no fim de semana em Espanha por causa das chuvas na costa do mediterrâneo, uma em Barcelos, arrastada por um curso de água, e outra afogada numa praia de Valência, quando já havia sido emitido um alerta por causa do mau tempo.