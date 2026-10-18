Quatro voos divergidos no Aeroporto da Madeira

Quatro voos foram divergidos este domingo, 18 de Outubro, no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, uma situação que poderá estar relacionada com a má visibilidade na zona do aeroporto.

Entre as chegadas afectadas estão os voos BA2716, da British Airways, proveniente de Londres, U27623, que divergiu para Faro, da easyJet, com origem em Lisboa, que acabou por aterrar no Porto Santo, TP1689, da TAP, também proveniente de Lisboa, que divergiu para o Porto Santo e TP1703, da TAP, com origem no Porto, que regressou ao aeroporto de origem.



Nas partidas, vários voos registaram igualmente atrasos, como o TP1688, da TAP, com destino a Lisboa. Já o BA2717, da British Airways, com destino a Londres, foi adiado para as 16h57, segundo o site 'Flightradar'.

Também o voo U27624, da easyJet, com destino a Lisboa, sofreu um atraso, passando das 13h30 para as 15h12, enquanto o TP1690, da TAP, igualmente para Lisboa, passou das 14h15 para as 15h42.

A lista de constrangimentos inclui ainda o cancelamento de um voo da easyJet com destino a Nantes, em França, cuja partida estava prevista para as 9h55.

Tal como noticiado esta manhã, no Aeroporto do Porto Santo existiu, igualmente, constrangimentos.

O voo da TAP TP1735, proveniente de Lisboa, enfrentou algumas dificuldades na aterragem na Ilha Dourada, provocadas pela visibilidade reduzida.

A aeronave só conseguiu aterrar à terceira tentativa.