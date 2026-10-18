Situação geopolítica em destaque na sessão plenária do Parlamento Europeu

A situação geopolítica, incluindo a aproximação da União Europeia (UE) ao Canadá e ao Reino Unido, é tema em debate na sessão plenária do Parlamento Europeu (PE), que decorre entre segunda e quinta-feira, em Estrasburgo (França).

Na terça-feira, os eurodeputados debatem a próxima cimeira UE-Reino Unido, agendada para 20 novembro, em Bruxelas, e que se realizará num ambiente de aproximação entre os dois blocos, depois do Reino Unido ter formalmente deixado a União em 31 de janeiro às 2020.

No dia seguinte, o PE aborda as expectativas para a cimeira UE-Canadá, em Montreal, em 29 e 30 mês, depois de a líder da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ter anunciado, em setembro, a intenção de tornar o país o primeiro membro associado da UE.

Na quarta-feira, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, vai debater com os deputados os resultados da última cimeira em Bruxelas, na quinta e sexta-feira, dominada pelo próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP 2028-2034).

Os líderes dos 27 defenderam, na quinta-feira, um acordo "em tempo útil" sobre o QFP, mas não fixaram um prazo para concluir as negociações, com Costa a manter a ambição de fechar o tema em dezembro.

Na terça-feira, a Alta Responsável pela Política Externa da UE, Kaja Kallas, debate no PE os ataques de drones russos a vários navios ao largo das costas búlgara e romena do Mar Negro.

Na quarta-feira, os eurodeputados deverão aprovar o desembolso de 261,5 milhões de euros em ajudas comunitárias para Portugal, num envelope de 489 milhões de euros do fundo de solidariedade destinado a financiar a recuperação de danos causados por tempestades e inundações graves e inclui verbas para Espanha, Itália e Malta.