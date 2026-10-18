Visibilidade reduzida condicionou aterragem de avião da TAP no Porto Santo

O voo da TAP TP1735, proveniente de Lisboa, enfrentou algumas dificuldades na aterragem no Porto Santo, provocadas pela visibilidade reduzida. O avião apenas conseguiu aterrar à terceira tentativa.

As condições atmosféricas na ilha dourada são de "tecto" baixo de núvens, chuva miúda e vento moderado. Estas condições estavam previstas para esta madrugada e até ao início da tarde.

