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Visibilidade reduzida condicionou aterragem de avião da TAP no Porto Santo

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O voo da TAP TP1735, proveniente de Lisboa, enfrentou algumas dificuldades na aterragem no Porto Santo, provocadas pela visibilidade reduzida. O avião apenas conseguiu aterrar à terceira tentativa.

As condições atmosféricas na ilha dourada são de "tecto" baixo de núvens, chuva miúda e vento moderado. Estas condições estavam previstas para esta madrugada e até ao início da tarde. 

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