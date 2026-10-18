Autoridades russas abatarem mais de mil drones ucranianos

As defesas antiaéreas russas abateram, durante a noite, um total de 1.015 drones ucranianos nos céus de 15 regiões da parte europeia do país, anunciou hoje Moscovo.

O Ministério da Defesa russo especifica no seu comunicado matinal sobre a guerra que o principal alvo do ataque foi a capital e a segunda maior cidade do país, São Petersburgo, que sofreu alguns danos.

Foram também atacadas, entre outras, as cidades fronteiriças de Belgorod, Kursk e Bryansk, bem como a cidade de Krasnodar, no sul, e a península ucraniana da Crimeia, anexada pela Rússia em 2022.

O presidente da câmara de Moscovo, Serguéi Sobianin, afirmou que mais de meio milhar de drones foram abatidos quando se dirigiam para a capital do país, pelo que foi necessário encerrar novamente os aeroportos, onde já foram cancelados e atrasados centenas de voos nos últimos dias.

Os dois lados envolveram-se numa nova escalada depois de a Rússia ter ignorado a trégua energética anunciada pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, que Kiev respeitou durante vários dias.