"Temos que estar focados e concentrados"

O Marítimo joga, no próximo domingo, em Alcochete para a Taça de Portugal. Mitchell van der Gaag abordou, ao início desta tarde, o embate frente ao Alcochetense, e adverte que "a Taça é sempre diferente, é uma festa do futebol", mas assegura ser uma competição importante para o Marítimo, recordando que "uma das piores derrotas da minha carreira foi numa meia final contra o Sporting, na minha primeira época no Marítimo, em que perdemos por 3-2 no prolongamento".

"A Taça de Portugal mexe com os adeptos, é um sentimento diferente. Vamos jogar contra uma equipa que está super motivada para jogar frente a uma equipa da I Liga, pelo que temos de estar muito focados e concentrados no que vamos fazer. Queremos passar esta eliminatória e foi nesse sentido que trabalhamos ao longo da semana. A equipa tem vindo a evoluir mas temos que provar essa evolução não apenas no jogo com o FC Porto, mas também na Taça de Portugal. Temos que continuar o nosso trabalho e a nossa luta e, neste caso, temos que respeitar os nossos adeptos que vão estar uma vez mais a nos apoiar", sublinha o treinador do Marítimo.

O jogo do Marítimo com o Alcochetense, para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, será no domingo pelas 15 horas.