Albuquerque visita porto do Caniçal para se inteirar de investimento em três gruas

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 10h30, o porto do Caniçal para se inteirar de investimento em três gruas.

O porto de mercadorias do Caniçal foi beneficiado com três novas gruas, da marca Liebher LHM 420, que chegaram à Região em meados de Setembro. Um investimento privado, da OPM, no valor de 14 milhões de euros.

Estas novas gruas podem operar quase integralmente com recurso a energia eléctrica.

O processo de carga e descarga será mais eficiente e mais rápido, reduzindo assim os tempos de espera. Um aumento médio de 11,36 movimentos por hora para 20 movimentos por hora.

Veio complementar a recente aquisição de quatro novos equipamentos de movimentação horizontal (Kalmar), que representaram um investimento de 1,8 milhões de euros

Mas há mais na agenda desta segunda-feira, 19 de Outubro:

09h00 às 17h00: 12.ª edição do Winter Market, no Mercado dos Lavradores;

09h30: Elsa Fernandes e Paulo Barreto participam na sessão de abertura do seminário '40 Anos da Lei de Bases do Sistema Educativo: entre o legado e os futuros possíveis', no Colégio dos Jesuítas;

12h00: Reunião entre os deputados do PSD/Madeira na AR e o grupo parlamentar do partido na ALM, na sede do partido;

15h30: PS-Madeira reúne-se com a Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos, na sede do partido;

18h00: Conferência 'São Francisco de Assis protegendo as hierarquias da Igreja', com Rita Rodrigues, no Museu de Arte Sacra do Funchal.

Principais acontecimentos registados no dia 19 de Outubro, Dia Internacional do Gin Tónico e Dia Mundial do Cancro da Mama:1605 - Nasce o escritor e médico britânico sir Thomas Browne, autor de "Sobre Erros Vulgares", obra que desmistifica crenças de origem religiosa.1745 - Morre, com 77 anos, o escritor irlandês Jonathan Swift, autor de "Viagens de Gulliver".1862 - Nasce Auguste Lumière, inventor do cinematógrafo com o seu irmão Louis.1899 - Nasce o escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, Prémio Nobel da Literatura em 1967, autor de "O Senhor Presidente".1913 - Nasce o poeta e compositor brasileiro Vinícius de Moraes.

1920 -- Morre, aos 32 anos, o escritor e líder comunista norte-americano John Reed, autor de "Dez Dias que Abalaram o Mundo" (1919).

1921 - Noite sangrenta em Lisboa. É fuzilado o chefe do Governo, António Granjo, com Machado dos Santos e outras personalidades da I República.1943 - Morre, com 78 anos, a escultora francesa Camille-Rosalie Claudel.1962 - Crise dos mísseis de Cuba. Os Estados Unidos ameaçam o embargo à ilha.

1970 - A "Operação Tornado" marca o início da utilização dos helicópteros Puma na Guerra Colonial.

1972 - Amílcar Cabral, dirigente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), anuncia nas Nações Unidas (ONU) a proclamação da independência da Guiné-Bissau, que ocorrerá em setembro de 1973.1973 - Crise do petróleo. A Líbia ordena a interrupção de todos os fornecimentos de petróleo destinados aos Estados Unidos.1977 - Na África do Sul, é encerrado o principal jornal da comunidade negra do país, The Daily Dispatch.1986 - Morre, com 53 anos, o Presidente moçambicano, Samora Machel, na queda do avião que o transportava de regresso a Maputo após a Cimeira de Mbala, na Zâmbia.- O ex-presidente da República, general António Ramalho Eanes assume a presidência do Partido Renovador Democrático (PRD).1987 - O índice da Bolsa de Valores de Nova Iorque cede 22 por cento num só dia, provocando perdas na ordem dos 500 milhões de dólares.- Morre, com 42 anos, a violoncelista inglesa Jacqueline Du Pré, vencedora do primeiro prémio Guilhermina Suggia. 1988 - O Prémio Nobel da Física é atribuído aos norte-americanos Leon M. Lederman e Melvin Schwartz e ao alemão Jack Steinberger, pela pesquisa conjunta sobre neutrinos, partículas subatómicas que não têm carga elétrica e praticamente nenhuma massa.

- O Prémio Nobel da Química é atribuído aos alemães Johann Deisenhofer, Robert Huber e Hartmut Michel.1989 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao escritor espanhol Camilo José Cela.1990 - O Parlamento da União Soviética (URSS) aprova o plano de reformas económicas de Mikhail Gorbachov, que visa a introdução da economia de mercado.1994 - Em Portugal, entra em funcionamento o Registo Nacional de Não Dadores (RENNDA), que viabiliza o direito de oposição à dádiva de órgãos.

1999 - A administração de Timor-Leste passa para a Organização das Nações Unidas.2002 - A Irlanda aprova, em referendo, o Tratado de Nice, que enquadra o alargamento da União Europeia.

- O cineasta italiano Roberto Benigni, autor de "A Vida É Bela", recebe o prémio Homem da Paz da Fundação Mikhail Gorbachov, pela sua obra cinematográfica e mensagens a favor da humanidade.2003 - O Pentágono, Departamento de Defesa dos Estados Unidos, prevê a redução gradual das forcas dos Estados Unidos no Iraque de 130.000 homens para cerca de 50.000 em meados de 2005.- A vitória nas eleições parlamentares na Suíça é garantida pela União Democrática do Centro, movimento da direita populista, antieuropeísta e xenófoba.2004 - O Comité Central do PCP aprova a proposta para a eleição da nova composição, por voto secreto, no próximo congresso. 2005 - Começa o julgamento do ex-Presidente do Iraque, Saddam Hussein, em Bagdade.

- Morre, com 75 anos, Daciano Costa, arquiteto, designer, artista plástico, criador, precursor do design industrial em Portugal.

2006 - O grupo de 30 pessoas que ocupava há quatro dias o Teatro Rivoli, no Porto, é retirado das instalações pela polícia.

- A proposta de referendo sobre a despenalização do aborto nas primeiras dez semanas de gravidez é aprovada na Assembleia da República.2007 - Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia chegam, em Lisboa, a acordo sobre o texto final do novo Tratado Europeu. O Tratado de Lisboa substituirá a fracassada Constituição Europeia, rejeitada em referendos na França e nos Países Baixos em 2005.

- A norte-americana Peggy Whitson, de 47 anos, torna-se na primeira mulher a comandar a Estação Espacial Internacional e aguarda a chegada do vaivém Discovery que, pela primeira vez, é também dirigido por uma mulher, a norte-americana Pamela Melroy.

2008 - O PS vence as eleições regionais dos Açores, com 49,96 por cento dos votos, renovando a maioria absoluta, mas desce em relação ao resultado conseguido em 2004, quando obteve perto de 57 por cento do total. O presidente do PSD/Açores, Carlos Costa Neves, anuncia que abandona a liderança do partido, na sequência da derrota das eleições regionais.

- Perto de 10 mil mulheres oriundas dos cinco continentes marcham ruidosamente pelas ruas de Vigo, na Galiza, Espanha, numa manifestação em que as principais palavras de ordem exigem o fim da violência de género.

- Morre, aos 84 anos, Gianni Raimondi, uma das vozes da lírica italiana e o tenor que mais cantou com "La Divina", Maria Callas.

- Morre, com 84 anos, o veterano realizador chinês Xie Jin, um dos mais influentes cineastas do seu país, dirige 36 filmes ao longo de uma carreira iniciada ainda na primeira metade do século XX.

2009 - O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condena a onda de violência no Rio de Janeiro e oferece ajuda federal às forças policiais do Estado para "limpar a sujeira" dos criminosos. A explosão de violência decorreu duas semanas depois de a cidade ter sido escolhida para ser a sede dos Jogos Olímpicos de 2016.

- Morre, com 82 anos, Alberto Testa, criador italiano, autor de letras de canções famosas dos anos de 1950-60 como "Quando quando quando" e "Carina".

2013 - A Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses -- Intersindical Nacional (CGTP-IN) realiza um protesto em Alcântara que junta milhares de pessoas vindas de todo o país.

- O "motard" Paulo Gonçalves (Honda) conquista o título mundial de motos em todo-o-terreno ao vencer o Rali de Marrocos, após uma renhida disputa com o espanhol Joan Barreda (Honda), nas seis etapas da prova.

2014 - O Papa Paulo VI é beatificado no Vaticano.

2015 - A comissão parlamentar que investiga o caso de corrupção na empresa petrolífera estatal Petrobras absolve de toda a responsabilidade a Presidente do Brasil, Dilma Rousseff, e o seu antecessor, Luiz Inácio 'Lula' da Silva.

2016 - A Polícia Federal do Brasil detém o ex-deputado federal Eduardo Cunha, político que ficou conhecido por ter dado início ao processo de destituição da ex-Presidente, Dilma Rousseff.

2017 - Morre, aos 76 anos, Manuel Oliveira, antigo atleta, quarto classificado nos 3.000 metros obstáculos nos Jogos Olímpicos Tóquio1964.

2018 - Morre, aos 90 anos, Osamu Shimomura, químico e biólogo marinho japonês, vencedor do Prémio Nobel de Química em 2008.

2019 - Patrícia Sampaio conquista a medalha de bronze em -78 kg nos Mundiais de judo de juniores, em Marraquexe, Marrocos.

- José Ramalho conquista a prata em K1 dos Campeonatos do Mundo de maratonas de canoagem, em Shaoxing, na China.

2020 - O Presidente timorense, Francisco Guterres "Lu-Olo", promulga a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2020, com um valor total de 1,497 mil milhões de dólares (1,27 mil milhões de euros), terminando assim com o regime de duodécimos que estava em vigor desde janeiro.

- Morre, aos 88 anos, Enzo Mari, 'designer' italiano, nome pioneiro da 'Nuova Tendenza' da década de 1970.

- Morre, aos 85 anos, Helena Marques, escritora e jornalista, diretora-adjunta no Diário de Notícias (1986-1992). Com o romance "O Último Cais" venceu o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, o Prémio Revista Ler/Círculo de Leitores, o Prémio Máxima de Revelação, o Prémio Procópio de Literatura e o Prémio Bordallo de Literatura da Casa da Imprensa.

- Morre, aos 81 anos, Spencer David Nelson Davies, músico britânico, fundador da banda The Spencer Davis Group.

2021 - Morre, com 77 anos, a pintora Armanda Passos. A sua obra está representada em coleções como a do Museu Nacional de Arte Contemporânea, da Fundação Calouste Gulbenkian, da Fundação Oriente, Fundação Champalimaud, do Museu de Serralves e do Museu Amadeo de Souza-Cardoso, bem como na Sala do Conselho de Estado, no Palácio de Belém. Entre as distinções que recebeu destaque para o prémio do Ministério da Cultura em 1984 e a atribuição da Comenda da Ordem de Mérito da República Portuguesa em 2012.

2022 - A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, anuncia em Estrasburgo, o "corajoso" povo ucraniano como o vencedor do Prémio Sakharov de Liberdade do Pensamento 2022.

- O Flamengo conquista a Taça do Brasil em futebol pela quarta vez, ao vencer nos penáltis (6-5) o Corinthians, do português Vítor Pereira, após 1-1 nos 90 minutos, na segunda mão da final, no Maracanã.

- Morre, aos 93 anos, Dália Cunha, uma das primeiras ginastas olímpicas por Portugal, competiu em Helsínquia1952 e em Roma1960.

2023- O Presidente norte-americano, Joe Biden, num raro discurso no Salão Oval da Casa Branca, transmitido em direto pelas principais redes de televisão do país, diz que o mundo não pode desistir de uma solução de dois Estados para o conflito entre Israel e Palestina, argumentando que os dois povos merecem "viver em segurança".

- Morre, aos 79 anos, Teresa Magalhães, pintora inicialmente figurativa e depois abstracionista, fez parte, em 1976, do grupo 5 + 1, integrado também pelo escultor Virgílio Domingues e pelos pintores João Hogan, Júlio Pereira, Guilherme Parente e Sérgio Pombo.

2024 - O Hóquei de Barcelos conquista pela quinta vez a Supertaça António Livramento de hóquei em patins, ao vencer o FC Porto, por 3-2, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, Lisboa.

2025 -- O Museu do Louvre, em Paris, é assaltado, os assaltantes roubam jóias de "valor inestimável" e fogem do local.

- Marrocos conquista o Mundial de futebol de sub-20, com um triunfo por 2-0 sobre a Argentina, na final disputada em Santiago do Chile.

Este é o ducentésimo nonagésimo terceiro dia do ano. Faltam 73 dias para o termo de 2026.

Pensamento do dia: "Ser descontente é ser homem". Fernando Pessoa (1888-1935), poeta português.