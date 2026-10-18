Oito portugueses e vários campeões mundiais na 'expression session' em Peniche

Os portugueses Frederico Morais, Guilherme Ribeiro, Jaime Veselko, Joaquim Chaves, Ana Mel Canhoto, Francisca Veselko, Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins competem hoje contra seis ex-campeões do mundo na sessão livre da prova da elite do surf em Peniche.

O lendário Tom Curren, de 62 anos, o primeiro norte-americano campeão mundial de surf, em 1985, e que repetiu a 'dose' em 1986 e em 1990, é o mais inesperado dos participantes nesta 'expression session', que conta com um prémio monetário de 5.000 euros para o vencedor da bateria dos homens e igual montante para a das mulheres, avançou à Lusa fonte da organização.

O brasileiro Ítalo Ferreira, campeão mundial em 2019 e medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020, que já venceu em Peniche duas vezes (2018 e 2019) e que vai enfrentar Guilherme Ribeiro no segundo 'heat' dos quartos de final do Meo Rip Curl Pro Portugal, também vai entrar na contenda.

O australiano Morgan Cibilic (ainda em prova nos Supertubos), e os seus compatriotas Callum Robson, George Pittar e Liam O'Brien, os franceses Marco Mignot, Kyllian Guerin e Justin Brecet, o irlandês Gearoid Mcdaid, o brasileiro Wesley Dantas, o norte-americano Griffin Colapinto, que já ganhou em Peniche em 2022 e 2024, e o havaiano Seth Moniz completam a lista dos 17 concorrentes masculinos.

Na bateria das mulheres, além de as três surfistas lusas que participaram na prova de elite em Supertubos, e de Ana Mel Canhoto, também vão entrar as havaianas Carissa Moore (campeã mundial em 2011, 2013, 2015, 2019 e 2021) e Gabriela Bryan, as norte-americanas Caitlin Simmers (campeã mundial em 2024) e Caroline Marks (campeã mundial em 2023 e medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris2024), estando a primeira já apurada para as 'meias' em Peniche, enquanto a segunda foi afastada da prova.

A campeã mundial em título Molly Picklum, da Austrália, também está inscrita, tal como a compatriota Sophie McCulloch.

A prodígio canadiana Erin Brooks, que venceu as últimas três etapas do Championship Tour (CT) e segue firme em Portugal - defronta Molly Picklum na última bateria dos 'quartos' -, também vai surfar nesta demonstração.

As espanholas Nadia Erostarbe e Carla Morera, e as francesas Johanne Defay e Jade Magnien também integram a bateria das mulheres, num total de 15 atletas.

A etapa portuguesa do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL) vai estar parada hoje e segunda-feira, por falta de condições para retomar a competição, anunciou a organização, que faz nova chamada na terça-feira de manhã.

Face à impossibilidade de colocar os melhores surfistas do mundo na água a 'doer', o programa de hoje vai resumir-se a uma 'expression session' (sessão livre) de surf, reservada aos melhores do mundo, divididos em duas baterias (homens e mulheres) de 40 minutos cada, e que arranca pelas 12:00.

O Meo Rip Curl Pro Portugal, 10.ª e antepenúltima etapa do CCT, começou na sexta-feira e o período de espera estende-se até 25 de outubro, com a próxima chamada agendada para as 07:45 de terça-feira.