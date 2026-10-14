Autarquia do Funchal "preocupa-se com todos os munícipes, nas várias faixas etárias"

Decorre, hoje, no Colégio dos Jesuítas, a 2.ª edição do evento 'Longevidade na Primeira Pessoa', no Colégio dos jesuítas, numa organização do Município do Funchal e que pretende fomentar a reflexão sobre os desafios e as oportunidades associados ao envelhecimento, valorizar o papel das pessoas mais velhas na sociedade e promover uma visão positiva, ativa e participativa da longevidade.

Segundo nota à imprensa, na abertura deste evento, que reúne profissionais de diferentes áreas, representantes institucionais e personalidades com percursos de vida inspiradores, para proporcionar um espaço de diálogo e partilha de experiências sobre a forma como a sociedade se pode preparar para viver mais anos com saúde, autonomia, dignidade e qualidade de vida, o presidente da CMF realçou a importância do encontro para as políticas municipais que visam a promoção da vida activa.

Jorge Carvalho salientou igualmente que "a Câmara Municipal do Funchal preocupa-se com todos os munícipes, nas várias faixas etárias", dando ainda nota do trabalho realizado pela autarquia na actividade física activa e melhoria da qualidade de vida, mormente pelo trabalho realizado pelos ginásios municipais.

O autarca relembrou também outras iniciativas municipais facilitadoras da mobilidade como é o caso do programa ‘Taxi +75’ "em que proporcionamos às pessoas com mais de 75 anos, como a necessidade de transporte das compras de supermercado, possam beneficiar de um apoio para uso do táxi".

A primeira mesa-redonda do evento foi dedicada à partilha de percursos de vida e experiências de participação ativa na sociedade, estando prevista a presença de Isabel Santa Clara, professora universitária aposentada, investigadora e artista plástica, de Rocha da Silva, antigo director regional das Florestas, e de Rui Cunha, ligado à organização dos Jogos da Aventura. Através de testemunhos de diferentes áreas, este momento evidenciou o valor da experiência acumulada, do conhecimento e da capacidade de continuar a desenvolver projectos e a contribuir para a comunidade ao longo da vida. A composição definitiva desta mesa-redonda encontra-se ainda sujeita a confirmação.

A segunda mesa-redonda teve por tema a saúde, a inovação e tecnologia ao serviço da longevidade, contando com a participação de Pedro Ramos, chefe de missão do novo Hospital Central e Universitário da Madeira, de Maria da Luz Brazão, coordenadora da Unidade de Hospitalização Domiciliária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, e do empresário Paulo Vasconcelos Freitas, ligado ao sector das tecnologias.

Neste debate, reflectiu-se sobre a evolução dos modelos de prestação de cuidados de saúde, a importância da hospitalização domiciliária e o contributo das novas tecnologias para a promoção da autonomia, da segurança e da qualidade de vida das pessoas mais velhas, incluindo o acompanhamento de doentes à distância e a inclusão digital.

Na parte da tarde prosseguem a terceira e quarta mesas-redondas, aquela subordinada ao tema 'Idadismo: A Idade é Apenas um Número', contará, na composição atualmente prevista, com a participação de Ana Clara Silva, directora regional para as Políticas Públicas Integradas e Longevidade, e de Ana Luísa Correia, conhecida por Chinha, com um percurso ligado ao ensino universitário, à ginástica e à formação desportiva.

Este momento procurará sensibilizar para os preconceitos, os estereótipos e as atitudes discriminatórias associados à idade, promovendo uma reflexão sobre a importância de reconhecer as capacidades, os direitos e o contributo das pessoas mais velhas para a sociedade.

Segue-se a quarta mesa-redonda, intitulada 'Avós, um Exemplo de Vida – O Papel da Intergeracionalidade', que contará com a participação de Graça Alves e de Manuel Alexandre da Costa, emigrante e escritor, acompanhado pelo seu neto. Este momento será dedicado à valorização do papel dos avós na transmissão de conhecimentos, valores, experiências e memórias, destacando a importância das relações intergeracionais na preservação da identidade familiar, cultural e social, estando o encerramento deste evento a cargo da vereadora Helena Leal.