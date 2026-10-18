Papa reaparece na oração do Ângelus no Vaticano após operação a tumor no pulmão

O Papa Leão XIV reapareceu hoje na oração do Angelus, da janela dos seus aposentos no Palácio Apostólico do Vaticano, para onde regressou no sábado, após uma operação a um tumor no pulmão.

Ao meio-dia, o Papa deu início à oração do Angelus, depois de ter sido recebido com uma ovação por parte dos milhares de fiéis que enchiam Praça de São Pedro.

Foi precisamente há uma semana que, após esta oração, o pontífice anunciou ao mundo que teria de se submeter a uma cirurgia devido a um nódulo no pulmão, intervenção que foi realizada na terça-feira no Hospital Gemelli, em Roma, onde recebeu alta este sábado.

O diagnóstico após a cirurgia revelou que o Papa tinha um adenocarcinoma, um tipo de cancro, pelo que lhe foi extirpado todo o lóbulo inferior do pulmão direito.

Leão XIV teve uma recuperação favorável e encontra-se em condições clínicas "absolutamente satisfatórias", segundo Stefano Margaritora, o cirurgião que o operou e que dirige a unidade de Cirurgia Torácica do Gemelli.

Numa entrevista aos meios de comunicação do Vaticano, o cirurgião afirmou que o Papa poderá mesmo realizar a visita apostólica ao Uruguai, à Argentina e ao Peru, agendada para os dias 6 a 17 de novembro.

"Diria que não há motivos clínicos que impeçam a realização dessa viagem", afirmou Stefano Margaritora.