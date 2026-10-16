Número de óbitos diminuiu, mas número de nascimentos caiu ainda mais

A Região Autónoma da Madeira registou 238 óbitos e 136 nascimentos em Agosto de 2026, mês em que a mortalidade diminuiu 1,7% face ao período homólogo, mas os nascimentos caíram 11,7%. A diferença entre os dois indicadores resultou num saldo natural negativo de 102 pessoas, mais desfavorável do que o de -88 registado em Agosto de 2025. Ainda assim, no conjunto dos primeiros oito meses do ano, o saldo natural melhorou face a 2025, passando de -862 para -766 indivíduos.

De acordo com os dados preliminares divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), e que DREM regionaliza, a Região contabilizou menos quatro óbitos em Agosto do que no mesmo mês do ano passado. Entre Janeiro e Agosto, morreram 1.926 pessoas, menos 28 do que no período homólogo de 2025, o que representa uma redução de 1,4%.

Apesar desta evolução, o número de óbitos registado em Agosto ficou 11,5% acima da média dos meses homólogos entre 2016 e 2019, período utilizado como referência para calcular o excesso de mortalidade. Nesses quatro anos, a média de óbitos em Agosto foi de 214, abaixo dos 238 contabilizados este ano.

Dos óbitos registados em Agosto, 113 corresponderam a homens (47,5%) e 125 a mulheres (52,5%). Por grupos etários, 10,5% das pessoas falecidas tinham menos de 65 anos. Entre os 65 e os 74 anos contabilizaram-se 52 óbitos, correspondentes a 21,8% do total, enquanto o grupo dos 75 aos 84 anos concentrou 85 mortes (35,7%). Nas pessoas com 85 ou mais anos registaram-se 76 óbitos, equivalentes a 31,9%.

Não foram registados óbitos de crianças com menos de um ano nem fetos-mortos durante o mês em análise.

Nascimentos caem em Agosto, mas mantêm saldo positivo no acumulado

No que respeita à natalidade, Agosto interrompeu a evolução positiva observada no acumulado do ano. Foram registados 136 nados-vivos, menos 18 do que no mesmo mês de 2025, correspondendo a uma quebra de 11,7%. Em comparação com Julho, a redução foi de 20 nascimentos, ou seja, 12,8%.

Nasceram mais rapazes do que raparigas: 71 bebés do sexo masculino, equivalentes a 52,2% do total, e 65 do sexo feminino, correspondentes a 47,8%.

Apesar da quebra mensal, os primeiros oito meses de 2026 continuam a apresentar um resultado mais favorável do que o período homólogo do ano anterior. Entre Janeiro e Agosto nasceram 1.160 crianças na Madeira, mais 68 do que nos mesmos meses de 2025, o que representa um aumento de 6,2%.

A evolução da natalidade explica o agravamento do saldo natural em Agosto, apesar da redução da mortalidade. A diferença entre os 136 nascimentos e os 238 óbitos traduziu-se num saldo negativo de 102 pessoas, menos favorável do que o registado no mês homólogo do ano passado.

No acumulado dos primeiros oito meses, porém, a diferença entre nascimentos e óbitos foi menos acentuada. O saldo natural de -766 indivíduos compara com -862 em igual período de 2025, uma melhoria de 96 pessoas.

Casamentos aumentam em termos homólogos

Os dados do INE mostram também que Agosto registou um aumento do número de casamentos. Foram celebrados 129, mais 12 do que no mesmo mês de 2025, correspondendo a uma subida homóloga de 10,3%. Face a Julho, contudo, verificou-se uma redução de cinco casamentos, equivalente a 3,7%.

Entre Janeiro e Agosto, realizaram-se 761 casamentos na Região, menos 28 do que no período homólogo de 2025, uma diminuição de 3,5%. Ainda assim, o total acumulado supera os valores registados nos mesmos períodos de 2023 e 2024 em 73 e quatro casamentos, respectivamente.

Os dados são preliminares e têm por base a informação registada nas Conservatórias do Registo Civil até 9 de Outubro de 2026.