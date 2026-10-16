PSP apreende dois quilos de haxixe no Funchal

Um homem de 33 anos, residente no concelho do Funchal, foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP) por suspeitas de tráfico de estupefacientes, numa operação que culminou com a apreensão de aproximadamente dois quilos de haxixe.

Segundo o Comando Regional da PSP da Madeira, a detenção ocorreu em flagrante delito, na sequência do cumprimento de mandados de busca domiciliária, sustentados por uma investigação policial que a autoridade classifica de "complexa".

Durante a operação, os agentes encontraram o suspeito na posse de uma quantidade significativa de droga, já preparada e acondicionada para venda directa a consumidores.

As buscas permitiram ainda localizar outras quantidades de substâncias suspeitas, cuja natureza estupefaciente foi posteriormente confirmada através de testes. No total, foram apreendidos cerca de dois quilos de haxixe, além de objectos e equipamentos alegadamente utilizados na actividade de tráfico.

O detido foi presente a um juiz de instrução criminal, que determinou a aplicação da medida de coacção mais gravosa, a prisão preventiva, enquanto decorre o processo judicial.

Em comunicado, a PSP reafirma o compromisso no combate ao narcotráfico na Região e alerta para os efeitos prejudiciais do consumo de estupefacientes e substâncias psicoactivas sintéticas, nomeadamente as alterações comportamentais que podem provocar.