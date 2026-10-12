PJ apreende três toneladas de cocaína em operação conjunta a sul de Faro

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu cerca de três toneladas de cocaína numa operação conjunta a sul de Faro, que permitiu avançar no desmantelamento de um grupo dedicado ao tráfico de droga para a Europa, foi hoje anunciado.

A operação designada "Mare Nostrum" decorreu nos últimos dias e envolveu a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, a Marinha Portuguesa, a Polícia Marítima e a Guardia di Finanza de Itália, informou hoje a PJ em comunicado.

A droga foi encontrada numa embarcação de alta velocidade (EAV), detetada e abordada a cerca de 80 milhas a sul de Faro, após uma perseguição, depois de os tripulantes não terem acatado uma ordem de paragem.

No interior da embarcação seguiam três cidadãos, tendo sido também apreendidos vários objetos utilizados na navegação e no transporte da cocaína, especificou a polícia.

Segundo a PJ, a operação resultou de uma investigação e permitiu avançar com o desmantelamento de um grupo criminoso dedicado à introdução de grandes quantidades de droga no continente europeu através de embarcações de alta velocidade.

A investigação decorreu no quadro do Centro de Análise e Operações Marítimas -- Narcóticos (MAOC-N), com a colaboração da Força Aérea Portuguesa e da Guardia Civil de Espanha, em articulação com as autoridades italianas.

A Polícia Judiciária remeteu mais explicações sobre a operação para uma conferência de imprensa conjunta com as autoridades envolvidas, a realizar pelas 16:00, na sua sede em Lisboa.