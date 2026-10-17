Tiago Berenguer e Maribel Sousa representam a Madeira no Campeonato do Mundo de Juniores

Os atletas madeirenses Tiago Berenguer e Maribel Sousa representaram a Madeira no Campeonato do Mundo de Juniores de badminton, que decorreu entre os dias 12 e 17 de Outubro, no Cairo International Stadium, no Egipto.

Convocados para integrar a Seleção Nacional de Sub-19, Tiago Berenguer, do Club Sports da Madeira, e Maribel Sousa, do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, participaram no VICTOR BWF World Junior Championships 2026, uma das principais competições internacionais do escalão.

Na vertente de Singular Homens, Tiago Berenguer defrontou o japonês Taisei Kushima na ronda de 64. Apesar de um encontro disputado, o madeirense acabou por ser derrotado pelos parciais de 15-17, 15-11 e 15-9.

Já Maribel Sousa competiu em Singular Senhoras e Pares Senhoras. Na prova individual, a atleta do CDR Prazeres foi eliminada na ronda de 128 pela alemã Sarah Nickel, por 15-10 e 16-14.

Na competição de pares, Maribel Sousa fez dupla com Rafaela Silva, também integrante da Seleção Nacional. As portuguesas enfrentaram as chinesas He Jing e Dan Yang, tendo perdido por 15-4 e 15-2, igualmente na ronda de 128.

"A participação neste Campeonato do Mundo constituiu uma oportunidade importante para os dois atletas madeirenses contactarem com um contexto competitivo internacional de elevado nível, acumulando experiência relevante para a sua evolução desportiva e para o futuro do seu percurso no badminton", remata a nota enviada pela Associação de Badminton da Madeira.