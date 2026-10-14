Faldo Junior Tour e coloca a Madeira no centro do golfe juvenil internacional

O Clube de Golfe de Santo da Serra (CGSS) recebe, entre os dias 16 e 18 de Outubro, uma etapa do Faldo Junior Tour, circuito internacional de golfe juvenil fundado por Nick Faldo, uma das figuras mais reconhecidas da modalidade, dedicado à identificação, valorização e desenvolvimento de jovens talentos.

A realização desta competição, pela primeira vez em Portugal, e particularmente na Região Autónoma da Madeira, constitui "um momento de grande relevância para o golfe regional", reforçando a capacidade da Região para acolher eventos desportivos internacionais de qualidade e afirmar-se como um destino de referência para a prática da modalidade.

Receber uma etapa do Faldo Junior Tour, pela primeira vez em Portugal e na Região Autónoma da Madeira, é motivo de enorme orgulho para o Clube de Golfe de Santo da Serra. Este evento representa muito daquilo que procuramos promover diariamente: o crescimento do golfe, a formação dos jovens atletas e a valorização da Madeira enquanto destino de excelência para a modalidade. Paulo Sousa, presidente do Clube de Golfe de Santo da Serra

O Faldo Junior Tour integra um circuito de dimensão internacional, com presença em diferentes mercados e continentes, proporcionando aos jovens atletas a oportunidade de competir num contexto exigente, contactar com diferentes realidades desportivas e desenvolver competências fundamentais para a sua evolução.