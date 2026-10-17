PSD salienta que preço dos combustíveis é mais barato na Madeira do que no continente

O grupo parlamentar do PSD salientou, hoje, que a Madeira continua a apresentar preços dos combustíveis inferiores aos praticados no continente, "apesar das dificuldades acrescidas da insularidade e da instabilidade internacional que tem pressionado os mercados energéticos". Bruno Macedo referiu que, ao longo de 2026, os preços da gasolina e do gasóleo na Região têm sido, em termos aproximados, treze cêntimos por litro inferiores aos praticados no continente, uma diferença que chega aos 20 cêntimos por litro no caso do gasóleo colorido e marcado.

Numa iniciativa política, o deputado contexctualizou o actual cenário internacional, marcado por conflitos geopolíticos e perturbações nas cadeias de produção e abastecimento, que "têm contribuído para o agravamento dos preços da energia e, consequentemente, do custo de vida". "A tudo isto temos ainda de somar o facto de vivermos em ilhas. Os madeirenses e os porto-santenses vivem longe dos centros de produção, dos centros de distribuição e dos centros de decisão. Mas, ainda assim, apesar de todas estas condicionantes, a Madeira tem combustíveis mais baratos do que o continente", salientou.

Para o social-democrata, estes valores demonstram "a preocupação do Governo Regional em proteger o rendimento das famílias e a competitividade das empresas madeirenses, sobretudo num contexto de pressão sobre os custos energéticos".

"Isto só é possível porque temos uma carga fiscal mais baixa sobre os combustíveis do que no continente", afirmou Bruno Macedo, considerando que esta é uma opção política que permite "minimizar os efeitos desta escalada dos preços da energia, para que as famílias e as empresas madeirenses consigam enfrentar melhor esta situação de crise global".

O deputado destacou ainda o acompanhamento permanente da evolução dos preços, salientando que "o Governo tem uma preocupação que é latente e permanente, que é ajustar semanalmente os preços dos combustíveis para que, comparativamente ao continente, tenhamos sempre aqui combustíveis mais baratos".

"Apesar de todas as condicionantes de vivermos em ilhas, a Região consegue ter combustíveis mais baratos do que no continente", concluiu.