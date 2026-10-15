Doente urgente transportado da Madeira para o continente

A Força Aérea Portuguesa realizou, na tarde de ontem, uma missão de transporte médico entre a Madeira e o continente, para garantir assistência a um doente que necessitava de cuidados de saúde urgentes.

De acordo com a informação divulgada pela Força Aérea nas redes sociais, a tripulação da Esquadra 504 – 'Linces' foi activada para assegurar a operação. Para a missão foi empenhado um avião Falcon 50, que efectuou a ligação entre a Região Autónoma da Madeira e o continente.